"転落劇"が注目を集めている--元タレントの坂口杏里容疑者（35）が3月17日、八王子市内のコンビニエンスストアでサンドイッチ1個を万引きしたとして、窃盗容疑で逮捕された。全国紙社会部記者が語る。

【写真を見る】逮捕直前期、激変していたふっくら姿の杏里容疑者。目元がよく似ている母・良子さん

「彼女が盗んだのは300円ほどのサンドイッチ。周囲を気にすることなく堂々と盗ったため、店の従業員にその場で通報され、現行犯逮捕された。暴れたりすることはなかったようです」

2013年に亡くなった女優・坂口良子さん（享年57）の娘として知られる杏里容疑者。良子さんは1971年にミス・セブンティーンに選ばれ15歳で芸能界入りすると、ドラマの主演に抜擢されるなどアイドル的な人気を誇った。芸能関係者が語る。

「良子さんは1986年に結婚すると、1989年に長男を出産。その2年後、1991年に生まれたのが杏里さんでした。一方、良子さんはその3年後に夫と離婚しています。

杏里さんは母が輝く芸能界に幼少期から憧れていた。良子さんはそんな杏里さんをプロデュースするべく同じ芸能事務所に入れ、2世タレントとしてバラエティ番組で何度も共演しました」

良子さんは離婚後、プロゴルファーの尾崎健夫氏と懇意になる。結婚したのは逝去の直前となる2012年だったが、杏里容疑者は尾崎氏とも番組共演をしていた。

良子さんが繋いでいた杏里容疑者と周囲の穏やかな関係。その死後、杏里容疑者は紆余曲折を繰り返すようになる。前出・芸能関係者の話。

「良子さんが残した遺産をホストなどに散財し、良子さんの死後に所属を続けていた事務所も退社。そして、お金に困ったのか突然セクシー女優デビューしました。

杏里さんの転落はそこから始まったと言ってもいいでしょう。親族も流石に抱えきれなくなったのか、次第に杏里さんから離れるようになり、2017年には元交際相手のホストへの恐喝未遂容疑で逮捕。その後2019年にも元交際相手に対する住居侵入の罪で逮捕されています」

2017年9月には自ら「芸能界引退」を発表。しかしその後も、芸能界への"こだわり"を捨てきれなかった。

「SNSでたびたび"芸能界復帰"を発信してはたち消え、を繰り返していた。今回の逮捕直前となる2月にも、SNSで『ライバー事務所』を立ち上げると発表。『一緒にTikTokドリーム掴みませんか？』と呼びかけていましたが、その進展もなかったのでしょう。

逮捕があったのは3月17日ですが、3月24日の報道時点でいまだに勾留されているとも報じられていた。万引きで1週間も拘束されるのは稀ですし、身元引受人がいないのでしょうね……」

2022年に電撃結婚を発表し、翌2023年に離婚した格闘家の元夫・福島進一さんは、杏里容疑者を心配してこう語った。

「彼女には社会福祉の支援が必要です。今後釈放されても、また同じようなトラブルに繋がったり巻き込まれたりしてしまう」

杏里容疑者の転落を最も心配しているのは、亡き良子さんだろう--。