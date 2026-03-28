2025年に解散した3人組ロックバンド・the pillowsでドラムを担当していた佐藤シンイチロウさんが23日に亡くなったことが、バンドの公式サイトで発表されました。61歳でした。

公式サイトでは「ドラム 佐藤シンイチロウが、加療中のところ、3月23日に食道がんにより逝去いたしました」と報告。「佐藤シンイチロウの音楽活動を彩り豊かなものにして下さった皆様に、心より感謝申し上げます」と伝えています。

the pillowsは、ボーカル＆ギターの山中さわおさん（57）、ギターの真鍋吉明さん（63）、ドラムの佐藤さんによる3人組ロックバンド。1989年9月に結成され、1991年に『雨にうたえば』でメジャーデビュー。2009年9月には、結成20周年を記念して初の日本武道館ライブを開催。その後、2012年に一時活動を休止しましたが、翌年の8月に活動を再開。2024年には、結成35周年を迎え、記念のライブを開催するなど、長年にわたり活躍してきました。

2025年1月31日の公演をもって3人での活動を終了し解散。発表の際、公式サイトには「解散という強い言葉を使う事は非常に迷いましたが、いつか再始動があるかと期待させるような言葉を使うのはためらわれ、このような表現とさせて頂きました。皆様がthe pillowsの音楽を大切に聴いてくださったことが、35年以上続いた原動力でした」と思いがつづられていました。