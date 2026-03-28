俳優の藤原紀香（５４）が２８日、大阪府吹田市の関西大千里山キャンパスを訪問。４月から同大の客員教授となるが、就任前に学生と交流。積極的なスキンシップで、早くも学生のハートをつかんだ。

ピンクのジャケット、ジーンズ姿で登場した藤原は、教室に入るなり学生全員と握手。記念撮影では、学園ドラマのように肩を組んだ。インドネシアで児童支援のボランティア活動を行った同大人間健康学部の学生のプレゼンテーションに、じっくり耳を傾けた。

ＮＰＯ法人「Ｓｍｉｌｅ Ｐｌｅａｓｅ☆世界子ども基金」を立ち上げ、アフガニスタンやカンボジアで長年、支援活動を続ける藤原は「ボランティアやチャリティで、一番大切なのは物資やお金を届けるだけじゃない。支援というのは相手を知って、コミュニケーションして、同じ目線で向き合って、お互い理解して『あ、そうか』と気づくこと。今（学生が）話していただいたことに集約されていてすごい！私が大学生の頃には気づけてなかったことを、もう皆さん気づいている。気づきを学びとして、一人一人のアクションにつなげている」と、学生のプレゼンに二重丸をつけた。

若い世代からも、刺激を受けているとした藤原は「感動したし、本当にまっすぐのまなざしを大切にしてほしいし、皆さんが持ち帰った気づきが、子どもの未来につながる。キラキラ輝いている姿は、後輩さんたちは見ている。次に何かをしようとする人たちの後押しの光となる」とエール。記念撮影では学生と肩を組んだ。

授業後はピンクのスーツに着替え、８００人を前に講演会に登壇。４月の客員教授就任を前に「エンタメの話ではないし、私を知らない人がいるかもしれないが、知らなくてもいい。ひとりの人間、関西人として接してほしい。私の経験したことを、シェアしていければ。うちの夫、片岡愛之助も客員教授として寄せていただいている」と抱負。写真撮影ＮＧと告知されていたが「写真撮っていいよ〜」とサービスした。

藤原と交流した藤尾明來さん（２０）は「めっちゃキレイ…。緊張していたが、うなづきながら聞いてくれ、緊張せずに話すことができた。意見交換させていただいたことは、私の財産になる。経験を、現地の子につなげたい」と“紀香教授”をみつめていた。