『うちの弟どもがすみません』7月から連続２クール・全24話で放送 PV公開
テレビアニメ『うちの弟どもがすみません』が、TOKYO MXなどで7月3日より毎週金曜24時から連続２クール・全24話で順次放送されることが決定した。あわせてキービジュアル、PVが公開された。
【動画】公開された『うちの弟どもがすみません』PV
同作は、別冊マーガレットにて連載中のコミックス累計280万部を突破する人気作。大好きなお母さんと新しいお父さんとの穏やかな生活に憧れる女子高生・糸を待っていたのは、超イケメンだけどクセ強な4人の弟たちだった。こんな新生活聞いてない！と戸惑いつつも、お父さんの転勤でいきなり姉弟5人での同居生活がスタートするというストーリー。2024年に俳優の畑芽育が主演、作間龍斗と共演した実写映画が公開された。
【CAST】
成田糸：大空直美
成田源：増田俊樹
成田洛：八代拓
成田柊：小野賢章
成田類：寺澤百花
【動画】公開された『うちの弟どもがすみません』PV
同作は、別冊マーガレットにて連載中のコミックス累計280万部を突破する人気作。大好きなお母さんと新しいお父さんとの穏やかな生活に憧れる女子高生・糸を待っていたのは、超イケメンだけどクセ強な4人の弟たちだった。こんな新生活聞いてない！と戸惑いつつも、お父さんの転勤でいきなり姉弟5人での同居生活がスタートするというストーリー。2024年に俳優の畑芽育が主演、作間龍斗と共演した実写映画が公開された。
【CAST】
成田糸：大空直美
成田源：増田俊樹
成田洛：八代拓
成田柊：小野賢章
成田類：寺澤百花
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