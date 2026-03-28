大谷映美里（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/03/28】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が3月27日、自身のInstagramを更新。ウエスト部分がのぞくショートトップス姿を披露し、話題を呼んでいる。

【写真】指原プロデュース28歳美女「縦線入ってるのかっこいい」美ウエスト強調

◆大谷映美里、美ウエストのぞくショートトップス姿


大谷は「私服 カジュアルも好きだよ〜〜すき〜〜？」と問いかけ、複数枚の私服ショットを投稿。素肌に胸の下までのクロップド丈ジップアップパーカーを羽織り、ボトムはデニムを合わせたコーディネートで、ほっそりと引き締まったウエストがのぞいている。また同じコーディネートでメガネをかけてポーズを取るショットも公開している。

◆大谷映美里の投稿に反響


この投稿は「理想的なライン」「陶器みたいな素肌」「縦線入ってるのかっこいい」「コーデがセンスの塊」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】