◆ＡＦＣ女子チャンピオンズリーグ２０２５／２６▽準々決勝 日テレ東京Ｖ５―０スタリオン・ラグナ（フィリピン）（２８日・味の素スタジアム）

女子プロサッカーＷＥリーグ・日テレ東京Ｖが、ＡＷＣＬ準々決勝でスタリオン・ラグナ（フィリピン）と戦い、５―０で快勝した。

ミャンマーで集中開催となったグループステージを２勝１分けの首位で突破し、準々決勝からは一発勝負がスタート。日テレ東京Ｖは開始２５秒でＭＦ猶本がシュートを放つと、３分にはＦＷ樋渡が頭でシュートを放つ。その後も圧倒的に押し込み、同１３分には左クロスを塩越がエリア内でフリーで右足で合わせるもゴール左に外れる。

同２５分には裏に抜け出した樋渡がＧＫと１対１のチャンスを迎えるが、シュートはゴール左へ外れる。さらに同２９分にもチャンスを迎えたが、今度はＧＫにセーブされた。

同３５分にはＭＦ菅野がミドルシュートを放つなど一方的に攻め込み、同３８分の塩越の左足シュートはバーを越える。

待望の先制点が生まれたのは同４１分。エリア内でパスを受けたＦＷ樋渡が反転して一人かわして右足シュートをゴール左へ押し込んでようやく均衡を破った。

前半を１―０で折り返すと、後半は立ち上がりの３分に追加点を奪う。塩越のパスを受けたＭＦ北村が右足シュートを決めて突き放した。さらに同２５分には猶本がＰＫをゴール左へ決めて３―０。同３７分にはＭＦ松永が左足シュートをゴール右へ流し込んで４―０。立て続けに同４０分にはＦＷ氏原がゴールを決めて５―０とした。

最後まで攻撃の手を緩めず、ＡＦＣ公式サイトのシュート数は４５本を記録。守備陣は被シュート０本に“完封”しての無失点勝利で、初のアジア王者まであと２勝とした。