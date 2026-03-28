◆卓球 ▽ノジマＴリーグ 女子プレーオフ決勝（２８日、東京・国立代々木第二体育館）

女子のプレーオフ（ＰＯ）決勝が行われ、第２試合の日本生命・早田ひな、神奈川・張本美和によるエース対決は張本に軍配が上がった。１月に３年連続で決勝で当たり、張本が初優勝した全日本選手権以来の再戦。張本が振るゲームの激戦を制し、チームとして単・複２連勝を決めた。張本は「チームに貢献できてすごくうれしく思います」と汗をぬぐった。

第１試合のダブルスに出場していた神奈川・張本は、５０分を超える接戦の末に勝利。ベンチでコーチの父・宇さんと会話した後、すぐに早田との第２試合へ。第１ゲーム（Ｇ）は７―７から強烈なフォアドライブを決めた早田が、そのまま４連続得点で１１―７で先取した。

だが、第２Ｇは６―７から逆転した張本が１１―８で取り返した。１―１の第３Ｇは中盤に張本がラリーから強烈なフォアを早田のミドルに決め、左拳を握った。１１―７で奪った。第４Ｇは早田が１１―７で取り、最終ＧはＴリーグ独自のルールで６―６からスタート。張本が３連続得点で優位に立ち、早田はバックサーブを出すなど粘ったが、張本が接戦を制した。

第１試合のダブルスでは、神奈川の張本、長崎美柚組が、日本生命の上沢杏音、笹尾明日香組を２―１で逆転勝利を収めた。第１ゲーム（Ｇ）では１８―２０の大接戦の末に先取されたが、第２Ｇから立て直し、１１―８で奪った。第３Ｇは６―６からスタート。９―８の場面で長崎が勝負をかけてロングサーブを出し、張本が強打で決めきり、５０分を超える大接戦を制した。

第３試合はＲＳの勝ち点差によるアドバンテージで前日に開示した鄭怡静（チェン・イーチン、台湾）が赤江夏星と対戦する。主将の平野美宇は、１８歳の面手凛との第４試合に控えている。

◆大会方式 ＲＳで５回戦総当たりの２５試合を実施し、成績上位の３チームがＰＯに進出。２位と３位が２１日に準決勝を戦い、勝者が１位と決勝を戦う。シングルス３試合、ダブルス１試合の団体戦で、第１試合にダブルス、第２〜４試合にシングルスを実施。２―２の最終ゲームは６―６から。また、２勝２敗で並んだ場合は、第５試合で１ゲーム先取の延長戦（ビクトリーマッチ）を行う。