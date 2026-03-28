残念いちごを救済！おいしく食べる方法

春は、いちごがお値打ち価格になる頃。特売で買ったはいいけど、たまにあたる甘くない残念いちご。今日は、そんな残念いちごをおいしく食べるレシピをご紹介します。

▼ いちごビネガーシロップにして飲み物に

いちご、酢、砂糖などでビネガーシロップにするのはどうでしょうか？いちごの優しい甘さが感じられるシロップは、炭酸水などで割って楽しめます。



▼ 甘酒と合わせてスムージーに

そのままだと甘くないいちごも甘酒と合わせてスムージーにすることで、砂糖などを入れなくても十分甘くておいしい一品に。



▼ つくれぽ200件超え！便利ないちごシロップ

いちごジャムまではいかなくてもシロップにするのもおすすめ。ヨーグルトやアイスクリーム、牛乳などと合わせて楽しめます。つくれぽでも大人気のレシピです。



▼ 砂糖と合わせて冷凍する

なんと、砂糖やレモン汁と合わせて冷凍する方法も。使いたい分だけパキッと割って使えるので、とっても便利。



▼ レンジで作るいちごジャムはつくれぽ350件超え

350件超えのつくれぽが届いているのが、鍋ではなくレンジで作るいちごジャムです。鍋で時間をかけて作るイメージのジャムもレンジを使うことで手軽に作れますね。







甘くないいちごをおいしく食べるレシピを5品ご紹介しました。どのレシピも少ない材料ですぐに真似できそうですね。ぜひ、参考にしてみてください。