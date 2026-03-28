◇F1第3戦 日本GP 予選（2026年3月28日 鈴鹿サーキット＝1周5.807キロ）

前戦中国GPでF1初勝利を記録したメルセデスの19歳、アンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が1分28秒778で2戦連続ポールポジション（PP）を獲得した。0.298秒差の2番手が同僚ジョージ・ラッセル（英国）で、メルセデス勢が3戦連続でフロントローを独占。3番手には0.354秒差でマクラーレンのオスカー・ピアストリ（オーストラリア）がつけた。

昨年まで日本GPで4連勝していたレッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）はまさかの2回目（Q2）敗退で11番手。Q2で10番手だったレーシングブルズの新人アービッド・リンドブラッド（英国）に0.153秒届かず、「コーナーの途中で車が全く曲がらず、進入時にオーバーステアがひどくなった。FP3（フリー走行3回目）で少し改善できたと思ったが、予選ではまたしても運転不能な状態だった」とこぼした。

アストンマーチンは今季からパワーユニット（PU）を搭載するホンダのお膝元・鈴鹿でも不振。フェルナンド・アロンソ（スペイン）が21番手、ランス・ストロール（カナダ）は最下位22番手で、いずれも予選1回目（Q1）で敗退した。過去2戦とも入賞と好調だったハースのオリバー・ベアマン（英国）も18番手でQ1敗退を喫した。

▼アントネッリ セッションには大満足。良いセッションだったし、クリーンなセッションだった。

▼ラッセル 週末を通して速かったが、予選序盤は全く歯が立たなかった。でもレースは明日だから、まだ勝負は決まっていない。

▼ピアストリ 今週末は調子も良く、うまく走れた。まだメルセデスに挑むだけのペースやグリップはないが、確実に近づいている。

▽予選順位

(１)アントネッリ（メルセデス）

(２)ラッセル（メルセデス）

(３)ピアストリ（マクラーレン）

(４)ルクレール（フェラーリ）

(５)ノリス（マクラーレン）

(６)ハミルトン（フェラーリ）

(７)ガスリー（アルピーヌ）

(８)ハジャー（レッドブル）

(９)ボルトレート（アウディ）

(10)リンドブラッド（レーシングブルズ）

＜以下Q2敗退＞

(11)フェルスタッペン（レッドブル）

(12)オコン（ハース）

(13)ヒュルケンベルク（アウディ）

(14)ローソン（レーシングブルズ）

(15)コラピント（アルピーヌ）

(16)サインツ（ウィリアムズ）

＜以下Q1敗退＞

(17)アルボン（ウィリアムズ）

(18)ベアマン（ハース）

(19)ペレス（キャデラック）

(20)ボッタス（キャデラック）

(21)アロンソ（アストンマーチン）

(22)ストロール（アストンマーチン）