お笑いコンビ「キャイ〜ン」の天野ひろゆき（56）が28日、都内で初プロデュースしたレトルトカレーの発売記念イベントを行った。

芸能界きっての料理好きで知られる天野。自身が会長を務める「天野会」ではお笑いコンビ「カラテカ」の矢部太郎やタレントの平愛梨をはじめとしたメンバーにカレーを振る舞っていたといい、「そのカレーが非常に評判がよろしいということで、三共食品さんからお話をいただきました」と商品化に至った経緯を明かした。

レトルトカレーはチキン、ビーフ、ポークの3種類を展開。ゴロゴロした具やスパイスのうまみに着目しつつ、牛骨・豚骨・鶏白湯（パイタン）スープを炊き出しただしのコクにも徹底的にこだわったという。約1年前から構想を練っていたと打ち明け「そこから試作・試食を繰り返して、発売日を迎えることができました」と笑顔がはじけた。

会場には試食の第1号者として、相方のウド鈴木がサプライズ登場。全種類を試食し「うまい！」と大喜びで「凄いなポークカレー！“ぶった”まげた！」とギャグも披露。天野から「ポークだけに“ぶった”まげただそうです。説明いるようなギャグやめてもらっていいですか」とツッコまれていた。