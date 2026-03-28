◇アジア女子チャンピオンズリーグ準々決勝 日テレ東京V5―0スタリオン（2026年3月28日 東京スタジアム）

アジア女子チャンピオンズリーグ（AWCL）の準々決勝が行われ、日テレ東京Vはスタリオン（フィリピン）に快勝して日本勢初の4強入りを決めた。

昨季WEリーグ女王の日テレ東京Vが序盤から押し込む展開。フィニッシュの精度を欠いてスコアレスの時間帯が続いたが、前半41分にFW樋渡百花のゴールで均衡を破る。MF北村菜々美から縦パスを受けると、ゴール前でDFをかわして右足でゴールネットを揺らした。勢いを増した後半は、開始早々の3分に北村がゴール左から右足で追加点。25分にはMF猶本光が自ら得たPKを左に決めてダメ押しの3点目を奪った。終盤も攻撃の手を緩めず、MF松永未夢、FW氏原里穂菜の途中出場組が得点を挙げた。

アジアの女子クラブの頂点を決めるAWCLは24―25年シーズンに新設され、今大会が2回目の開催。前回、日本から出場した三菱重工浦和は準々決勝で敗れていた。

準決勝と決勝は5月20〜23日にセントラル開催（会場未定）方式の一発勝負で行われる。