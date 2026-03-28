女優のともさかりえ（46）が3月17日に「夫が寝たあとに」（テレ朝系）に出演。第1子出産時の経緯と壮絶体験を明かした。

【画像】ベッドでの体当たり演技が大きな話題になった出演作

「主演ドラマのクランクイン直前に妊娠が判明。事務所にも隠し、貧血にも耐えながら撮影。その後、『病院で産む想像がつかない』と助産師に頼み、『自宅のリビングで2日かけて出産した』と語った」（放送記者）



女優のともさかりえ

「金田一少年の事件簿」ヒロイン役でブレイク

21歳になった息子から「シンプルではない人生」を送ってきたと評されたともさか。

ヘアメイクをしていた父親の紹介で芸能事務所に所属。1992年、12歳でCMデビューし、翌年、「素晴らしきかな人生」で浅野温子の娘役を務め、「面白さを知った」と芝居にのめり込んだ。

「顔が小さく目のクリッとしたキュートな顔が魅力の子でした。芝居経験はなくとも高校生などの等身大の役は自然体で演技の勘もよかった」（テレビ関係者）

堀越高校の同級生だった堂本剛主演ドラマ「金田一少年の事件簿」のヒロイン七瀬美雪役でブレイク。95年の「花嫁は16才！」でドラマ初主演。

NHK大河ドラマ「北条時宗」に出演し、活躍する一方で、明るいキャラでトーク番組にも進出。料理バラエティ「ともさか家の憂鬱」で初の冠番組まで持った。

結婚、離婚、再婚…ともさかりえの“事件簿”

デビュー12年目の2003年、演出家の河原雅彦と23歳で結婚。翌年、生まれたのが自宅出産した長男だった。だが、08年の大晦日に、ともさかは「書くことが好き」と始めたブログで、離婚を発表した。

「1年前から夫はブログで『すれ違い夫婦』と、離婚を匂わせていた。その後、夫が家を出て別居。何度も話し合いを重ねた。ともさかは『野暮な原因は特にありません。（略）お互いに大好きでいるためのサヨナラを』と綴った」（女性誌記者）

シングルマザーとなって3年、バツ2で歌手のスネオヘアーとの再婚を発表。

「同じ痛みを持ち目指す方向が似ていることと、息子との相性の良さが最終的な決め手だったが、再婚から5年後に『私達が思う家族の形ではなくなっていました』と離婚した」（同前）

2度の離婚に懲り、「誰に頼るのでもなく、自分の手で人生を豊かにしていけばいい」と息子との生活を再開したが、22年のクリスマス、インスタで「人生の大先輩」という17歳年上の編集者との再々婚を報告。1年後にウエディングドレス姿もアップした。

「芝居では様々な経験をしたが、自身の経験値は低い、と芸能界しか知らない人生に負い目を感じていたと吐露した」（芸能関係者）

3人の夫の名にかけて、人生のナゾは全て解けた！

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年4月2日号）