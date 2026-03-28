演歌歌手の藤あや子が27日に自身のアメブロを更新。自身にとって「世界で一番好きな食べ物」であり、特別な思い入れがあるというメニューをつづった。

【映像】藤あや子 24歳年下夫との乾杯ショット＆品数豊富な食卓

「大好きな食べ物」というタイトルでブログを更新した藤は、「おにぎり」と切り出し写真を公開。今回中に入れた具材は、お取り寄せしたという「青唐辛子の明太子」だといい、「つんとした辛さがあとを引きます」とその癖になる味わいを紹介した。

続けて、藤は「最後の晩餐は何がいいかって聞かれたら、迷わず『おにぎり』って答えます」と断言。その理由について、「母を想い出す懐かしい味だからなのかもしれません」と、幼い頃の記憶や母への情愛が、おにぎりの味と深く結びついていることを明かした。

最後に、「皆さんは世の中で1番好きな食べ物ってなんですか」と読者へ問いかけ、ブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「最後の晩餐はシンプルが良いですね」「めちゃくちゃ美味しそう」「母親の作る手料理が食べたいですね」「自分は、妻特製のオムライスです」などのコメントが寄せられている。