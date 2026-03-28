2027年3月に全国公開される藤原季節主演映画『赤土に眠る』のヒロイン役を中島セナが務めることが決定し、あわせて特報映像が公開された。

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本作は、群馬県・みどり市の市制施行20周年記念事業としてみどり市が制作する映画。現在のみどり市である新田郡笠懸村岩宿の関東ローム層から、人によって作られたと思われる石器を1946年に発見し、人類の歴史は日本では縄文時代から始まったという定説を覆し、日本列島に旧石器時代が存在したことを証明した人物・相澤忠洋さんをモデルに、その若き日の奮闘を描く。

監督・脚本を務めたのは、2016年に『アルビノの木』で長編劇場映画デビューし、ポルトガルのフィゲイラ・フィルム・アート 2017でグランプリはじめ3冠を獲得するなど海外映画祭で20冠を達成した金子雅和。

主人公の相澤忠洋を演じるのは、『ちるらん 新撰組鎮魂歌』（TBS系）や『まぐだら屋のマリア』（NHK総合）、『幕末ヒポクラテスたち』、そしてNHK連続テレビ小説『風、薫る』への出演が控えている藤原が演じる。

2026年は相澤さんの生誕100周年、岩宿遺跡発見から80年、みどり市誕生から20周年という節目の年。3月28日には、みどり市市制施行20周年記念式典の一環として、主演の藤原と金子監督を招き、笠懸野文化ホールにてトークイベントが開催された。

その場で、本作のヒロイン・叶役を、2026年は『災 劇場版』、『ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。』などに出演し、主演映画『終点のあの子』も公開された中島が務めることが発表された。

中島は出演にあたり、「群馬県、ならびに地元のみどり市の方々の支えを強く感じながら、穏やかで充実した時間のなか撮影を行うことができました。それらは自分にとって忘れ難い記憶となったと感じています」とコメントを寄せた。

あわせて、初の本編映像として特報も公開。映像では、相澤忠洋（藤原季節）が、豪雨や洞窟の中でも赤土に眠る石器を探し求めて奮闘する姿や、相澤の前に現れる神秘的な女性・叶（中島セナ）との交流が描かれている。

中島セナ（叶役）コメント『赤土に眠る』公開が決定いたしました。あわせて、本作に出演させていただいています。金子雅和監督、藤原季節さんをはじめ、素晴らしいスタッフ、キャストの皆さまとこの映画でご一緒できたことを、なによりも嬉しく思います。そして群馬県、ならびに地元のみどり市の方々の支えを強く感じながら、穏やかで充実した時間のなか撮影を行うことができました。それらは自分にとって忘れ難い記憶となったと感じています。2027年、3月の公開が待ち遠しいです。（文＝リアルサウンド編集部）