一度使ったら手放せない心地よさ♡足を乗せるだけでリラックス時間へ！ムニュふわ感が魅力の【王様シリーズ】足枕をAmazonで手に入れよう！
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これはまさに新感覚の癒し体験！ムニュふわの心地よさでむくみや疲れをケアする【王様シリーズ】足枕がAmazonで販売中！
王様の夢枕や王様の抱き枕でお馴染み、あの「王様シリーズ」から、足枕が登場。ふんわり柔らかキモチいい超極小ビーズ素材の足まくら。 横になって、そっと足をのせるだけで、ゆったりリラックス。柔軟性・流動性に優れた超極小ビーズ素材だから、足に負担をかけることなく、ぴったりフィット。両足を優しく包み込んで、ゆったり癒してくれる。
→【アイテム詳細を見る】
パウダー状の「超極小ビーズ」と、弾力のある「ポリエステルわた」を絶妙なバランスで配合した王様の足枕は、ふんわりサラサラ、それでいてモッチリとした独特の感触。 柔軟性と流動性に優れているため、自由自在に変形することで体圧を分散し、優れた弾力性・復元力で、柔らかくても、しっかりと両足を支える。 まさに「王様」ブランドだからこそ実現できた気持ちよさ。
カラーは「レッド」、「ネイビー」、「ブラウン」、「グリーン」の４色からお好みの色を選べる。お部屋にコロンと転がっていても可愛いフォルムなのでインテリアのアクセントにもピッタリ。
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リビングでのうたた寝にクッションにリラックスタイムなど使い方色々。 軽量設計なので、持ち運びが楽で使いたいとき、使いたい場所でお使いいただけるのでとっても便利。
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