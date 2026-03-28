北海道物産展が開催中！お買い得弁当もあります。

阪神梅田本店の「春の北海道市場」。週替わりで一部店舗を変えながら2週間開催されていて3月25日に後半がスタート！

25日から味わえる札幌のラーメン店「煮干し・北栄」は、しょう油と味噌にこだわり、あっさりだけどコクのあるスープが人気。物産展限定で提供しているのが噴火湾産ホタテと特製白味噌のバターコーンラーメンです。

イートインコーナーには25日から釧路の人気寿司店も！こちらでは物産展限定、旬のネタを厳選した握り寿司の盛り合わせや、特製の海鮮丼などが味わえます。

今回の物産展の「特集」が、物価高の中、ひとつで高い満足が得られるよう販売している「わや盛り」。「わや」は北海道の方言で「めっちゃ」を意味していて、2種類のホタテを重ねに重ねた紅白ホタテタワーも25日から登場しています。

交通費を払って北海道に行かずとも地元で愛されるグルメを堪能できる物産展ですが、肉や海鮮となるとそれなりのお値段に。しかし、弁当を販売する店舗をよく見てみると…なんと平日限定1080円の商品が！

阪神梅田本店の「春の北海道市場」は3月30日（月）まで開催しています。