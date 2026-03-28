83歳・加藤茶、人生で初めて「松屋」へ 妻・綾菜が夫婦での“温泉巡り”ショット公開「素敵ですね」「加トちゃん幸せものすぎる!!」
ザ・ドリフターズの加藤茶（83）の妻でタレントの加藤綾菜（37）が26日、自身のインスタグラムを更新。「カトちゃんが80代になってからは休みの日は私の運転で関東近辺の温泉巡りをしています」と夫婦でのオフの過ごし方を公開し、ファンからは羨望の声が寄せられている。
【写真】「加トちゃん幸せものすぎる!!」豪華ホテル＆食事の写真で夫婦のオフの様子を伝えた加藤綾菜
綾菜は続けて「サービスエリアでカトちゃん人生初の『松屋』に行きました！松屋のラーメン初めてみました」と報告。「毎年来てるこの宿。ついてからは、お部屋でゆっくり温泉入って食事もお部屋で頂きました 私が計画したからお会計しようとしたらスマートにカトちゃんが払ってくれてました」と幸せなひとときを伝え、ホテルや豪華な食事の写真を披露した。
この投稿にファンからは「素敵ですね」「加トちゃん幸せものすぎる!!大切な人に、純粋に愛情を表しているあやなさんも本当に素敵です 理想の夫婦です」「素敵なホテルですね！楽しんできてください」「2人が素敵すぎます」「カトちゃん80代にみえないですね 色んなお風呂でゆっくりくつろいでください」「素敵なお宿ですね〜ご飯も美味しそう」などの反響が寄せられている。
【写真】「加トちゃん幸せものすぎる!!」豪華ホテル＆食事の写真で夫婦のオフの様子を伝えた加藤綾菜
綾菜は続けて「サービスエリアでカトちゃん人生初の『松屋』に行きました！松屋のラーメン初めてみました」と報告。「毎年来てるこの宿。ついてからは、お部屋でゆっくり温泉入って食事もお部屋で頂きました 私が計画したからお会計しようとしたらスマートにカトちゃんが払ってくれてました」と幸せなひとときを伝え、ホテルや豪華な食事の写真を披露した。
この投稿にファンからは「素敵ですね」「加トちゃん幸せものすぎる!!大切な人に、純粋に愛情を表しているあやなさんも本当に素敵です 理想の夫婦です」「素敵なホテルですね！楽しんできてください」「2人が素敵すぎます」「カトちゃん80代にみえないですね 色んなお風呂でゆっくりくつろいでください」「素敵なお宿ですね〜ご飯も美味しそう」などの反響が寄せられている。