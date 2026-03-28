富山市八町の国道８号交差点で７日、車２台が衝突した事故で、男子中学生と母親を死亡させたとして、富山地検は２７日、富山県舟橋村舟橋、無職杉林凌容疑者（２６）を自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致死）で富山地裁に起訴した。

起訴状などによると、杉林容疑者は７日午前５時半頃、乗用車を運転して赤信号を無視し、時速約１４０キロのスピードを出して交差点に進入。右から来た富山市布目、会社員上田絵莉加さん（３８）の軽乗用車に衝突して、上田さんと、同乗していた息子で中学２年の壮芽（そうが）君（１４）を死亡させたとされる。

地検は認否を明らかにしていない。ただ、逮捕時の富山中央署の調べに、杉林容疑者は「赤信号でも行ってやろうと思った」と容疑を認めていたという。

地検は、同容疑者が交差点の信号機の色を気にせず、赤であっても無視して進もうと考えた上、重大な危険を生じさせる速度で進入したと判断したとみられる。危険運転致死罪の法定刑は拘禁刑１〜２０年で、裁判員裁判の対象になる。

捜査関係者によると、杉林容疑者は周囲の車に一方的な競争意識を持ち「追い越した後、引き離そうと思った」と供述していたという。