贈り物にも自分へのごほうびにもぴったりなお菓子を紹介。ESSEonline編集部フード担当・とねまるが、実際に食べておいしいと感じたものをリアルにレポートします。今回は、今が旬の「イチゴスイーツ」。味わいだけでなく、見た目のかわいらしさにも注目です！

※ この記事はPRではありません。編集部及び編集部員が「これは食べたい！」と思ったお菓子を勝手に見つけ、許諾を取って紹介しています。編集部の予算の都合上、商品は各店舗より提供いただき、試食しております。

【写真】サブレを重ねてショートケーキ風に

1：シェリーメゾンドビスキュイ「ビスキュイサンド いちご＆フランボワーズ」

缶をあけると、小さなビスキュイサンドがずらりと並んでいて、それだけで思わず「かわいい…」と声がもれてしまいます。

宝石箱みたいな美しさと愛らしさ。手土産にしたら、フタをあけた瞬間に場の空気がふっと和らぎそうです。

●サクサク食感のビスケットと、ふんわりクリームが相性抜群

直径は3cmほど。ひとつひとつ大切に味わいたくなる、春らしいスイーツです。

冷蔵庫から出してすぐはクリームがややしっかりめで、発酵バターのコクとルビーチョコレートの濃厚さが際立ちます。

一方、少し時間をおくとクリームがやわらかくなり、口に入れた瞬間にすっと溶ける軽やかな口どけに。同じお菓子でも違った表情が楽しめます。

・ビスキュイサンド いちご＆フランボワーズ9個入り ￥3550（シェリーメゾンドビスキュイ）

2：Sable MICHELLE「ケーキサブレ缶 ホワイト」

缶の上段には、ショートケーキのようにデコレーションされたサブレが並びます。ホワイトチョコレートでコーティングされたサブレに、フリーズドライのいちごがトッピングされています。

下段には、バター味といちご味の型抜きサブレが。食べ比べることで、それぞれのよさが感じられそうです。

●写真映え抜群！重ねて楽しむのもおすすめ

そしておすすめなのが、2種類を重ねてショートケーキ風にする楽しみ方。お皿に並べるとぐっと華やかになって、写真映えも抜群！ お客さんに出したら、「これかわいい！」と会話が広がりそうです。

・ケーキサブレ缶 ホワイト ￥3456（Sable MICHELLE）

3：週末シトロン「週末シトロン いちご味（8個入り）」

個人的にレモンケーキが大好きで、以前から気になっていた「週末シトロン」。そんな中で見つけた“イチゴフレーバー”に、「どんな味なんだろう？」と興味をそそられ、手に取りました。もともとは期間限定で登場した商品でしたが、好評を受けて定番化されたのだとか。

ころんとしたフォルムもなんとも愛らしく、ついしばらく眺めていたくなる…。上にはやさしいピンク色のイチゴチョコレートがコーティングされています。

●ピスタチオがアクセントに。軽やかな甘さで食べやすい

ひと口食べてみると、まず感じるのはチョコレートのやさしい甘さ。けれど、ケーキ部分はしっとりしつつも軽やかで、全体としては重たさを感じさせない仕上がりです。

甘みのあるチョコレートと、さっぱりとした生地のバランスが絶妙で、最後まで飽きずに食べ進められます。ピスタチオのカリッとした食感もほどよいアクセントになっていて、シンプルながらも「ちゃんと考えられている味わい」だと感じました。

・週末シトロン いちご味（8個入り） ￥2980（週末シトロン）

4：完熟いちご菓子研究所「完熟生いちごプリン」

ジュレとプリンの2層が美しく、ほんのりピンク色で優しく春らしい印象です。

冷凍で届くうえ、賞味期限が比較的長めなのもうれしいポイント！ 急な来客時にもさっと出せるので、ストックしておきたくなるスイーツです。

●半解凍でも楽しめる。食感の変化も魅力

お菓子屋さんが「年中おいしいイチゴを楽しめるように」と、イチゴの栽培から行っているという思いにも惹（ひ）かれながら、実食。

ひと口食べてみると、まず感じるのはイチゴのフレッシュな甘さ。ジュレはみずみずしく、果実そのもののうま味をぎゅっと詰まっています。一方、下のミルクプリンはコクがありつつも優しい味わいで、イチゴの風味をしっかり引き立てています。

今回はしっかり解凍していただきましたが、少し半解凍の状態で食べるのも◎。また違ったおいしさが楽しめそうです。

・完熟生いちごプリン（3個入り）￥1944（完熟いちご菓子研究所）

5：カカオマーケット バイ マリベル「ホワイトチョコレートストロベリーボール缶」

まず目を引くのが、カゴをモチーフにした缶のかわいさ！ 編み目のようなデザインがさりげなく施されていて、遊び心のある見た目に心がときめきます。

フタを開けると、黄緑色の包装紙に包まれたチョコレートが並び、イチゴ畑のような景色に。ひとつひとつ手に取る感覚は、どこか“イチゴ狩り”をしているようで、思わず楽しくなってしまいました。

●しっかりコーティングされたチョコレートで満足感。あと味はすっきり

ひと口食べると、まず感じるのはホワイトチョコレートのしっかりとした甘さとコク。そのあとに、フリーズドライイチゴのきゅっとした酸味が広がり、あと味は意外と軽やかです。バランスのよい味わいで、気づくともうひと粒…と、つい手が伸びてしまいます。

コーヒーと合わせるとチョコレートの甘さがより引き立ち、ちょうどいいバランスに。甘いものが好きな方は、フレーバーティーと合わせて楽しむのもおすすめです。

・ホワイトチョコレートストロベリーボール缶 ￥2300（カカオマーケット バイ マリベル）

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください