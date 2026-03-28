保護猫の譲渡会で一目ぼれして迎え入れた『たぬきの困り顔』のような表情が可愛い猫さん。半年後…別猫のような姿がそこに！投稿は、記事執筆時点で8.4万表示数を誇り「もっふもふの美味しそうなおにぎりに」などの声が寄せられています。

【写真：猫の『毛の量が多い』と思い、半年前の様子と見比べてみたら…想像を超えるビフォーアフター】

たぬき顔の保護猫さんに一目ぼれ

Xアカウント「ロッシュ」に投稿されたのは、元保護猫の『ロシュ』ちゃんの半年後の驚きの変化です。初めて出会ったのは保護猫の譲渡会だったとか。可愛いたぬき顔に一目で惹かれておうちの子になったそうです。

半年後の驚きの変化

そんなロシュちゃんと暮らし始めて半年後…「こんなに爆毛だった！？」とふと思った飼い主さん。毎日見ていると変化に気付かないこともありますが、それでも気付く程にもふもふになっていたんだとか。

顔の飾り毛からお尻にかけて、ふんわりとボリュームのあるシルエットは、もはや『おにぎり』のよう。とっても可愛いその姿ですが、半年前の写真とは別猫レベル…。

幸せが故のもふもふ

季節の移り変わりで、夏毛から冬毛へ変化したようですが、栄養が行き届き、安心した環境で暮らしていることが大きな変化に繋がったのでしょう。

保護猫からどんどん過保護猫になっていくロシュちゃん。表情もとても穏やかです。これからも季節の移り変わりと共にみんなに愛されながら色んな姿を見せてくれるロシュちゃんなのでした。

投稿には、「夏毛と冬毛ですか？別人級ですね」「ロッシュちゃんとっても可愛いですね！成長+冬毛でもっふもふの美味しそうなおにぎりに」などのコメントが寄せられると共にいいね件数が4600件以上を記録し注目を集めています。

この他にもXアカウント「ロッシュ」には、ロシュちゃんの可愛くて自由すぎる日々の様子がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「ロッシュ」さま

執筆：さな

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。