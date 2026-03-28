ちょっと変わった座り方をする猫ちゃんの光景が、表示回数13万回を突破して話題となっています。投稿には、「か、可愛すぎます♡」「腹筋鍛えてたのかなw」とさまざまな感想が寄せられることに。その後のギャップ満載な展開にも笑顔になってしまうと絶賛されています。

【動画：たくましい体勢で『座っている猫』を見ていると…『予想外の展開』が可愛すぎる】

たくましい座り方でくつろぐちょび君

堂々とした座り方で笑顔を届けているのは、Instagramアカウント『黒猫』に投稿された黒猫ちょび君のある日の光景。その日、ちょび君の飼い主さんが部屋の中を見てみると、テーブルのそばにちょび君がちょこんと座っていたそう。

その姿をよく見てみると…なんと、ちょび君は人間がくつろいでいる時のように足をパカッと広げ、自分のお腹に前足を乗せるような形で座っていたのだとか！

堂々としたそのたくましい姿からは、どことなく威厳を感じます。しかし、そんなちょび君をしばらく見守っていたところ、ちょび君は可愛らしい一面も見せてくれることに。はたして、ちょび君が見せてくれたギャップ満載な可愛い姿とは…？

体勢を変えようとしたところ…？

堂々としたたくましい座り姿を見せてくれたちょび君。そんなちょび君を見守っていたところ、ちょび君は体勢を変えたくなったのか、もぞもぞと動き始めたそう。しかし、独特な座り方のせいか、ちょび君はなんだか動きづらそうです。

そして、体勢を変えようとさらに動いたちょび君は…コテンと横に倒れてしまったそう！その様子に、思わず手を貸してあげたくなってしまいます。

そんなちょび君のギャップに、思わずキュンとしてしまう人が続出することとなったのでした。

個性的な座り方でくつろぐちょび君の光景には、たくさんのコメントが寄せられることに。「私より座り方の姿勢がいいｗ」「ちょっとやんちゃな感じがする」「スコ座りですね」と、感想が寄せられています。

Instagramアカウント『黒猫』では、そんな黒猫ちょび君の日頃の様子や、三毛猫のモモちゃんとの穏やかな日々が投稿されていますよ。

黒猫のちょび君、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「黒猫」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。