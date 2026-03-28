スタイルの良さから“令和の峰不二子”の愛称で知られるモデルの阿部なつき(26)が28日までに自身のインスタグラムを更新。「春夏を意識した」さわやかファッションを公開した。



【写真】都会の雑踏の中でひときわ輝く美スタイル

「今日あったかすぎて、アイス日和 新発売のアイスの試食会にいってきました」とつづり、新製品のアイスを手に街中でポーズ。道行く人々がまだ長袖の上着を身につけている中、「コーデも春夏を意識したよ」という阿部は、胸元の開いたホワイトの半袖ワンピースにポニーテールという軽快ファッションだ。



また、「今日おろしたバックはパールのストラップに付け替えて春らしくしたよ」と明かし、薄いカーキ色のエルメス「エヴリン」を自分好みにアレンジ。同じくパールのような光沢あるネイルとともに、華やかさをプラスしたアイテムを紹介した。



季節先取りの明るい装いに、ファンからは「輝いてるね」「スタイル抜群 セクシー」「白ワンピ春にぴったり」「こんなにホワイト似合う女性なかなかいませんよ」「アイスになりたい」「女神やな」「未だにAI動画なのではなどと不届きな考えが起こってしまう」「素晴らしい谷間」などと絶賛の声が挙がっている。



（よろず～ニュース編集部）