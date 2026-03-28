◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

ひと昔前に「鉄火場の競馬作法 『そのまま』『差せ』の叫び方」という競馬本があった。１９９８年に出版された作品で、著者は２０２３年１月に亡くなった藤代三郎氏。本名の目黒考二、書評家としては北上次郎と３つのペンネームを持っていた方。「外れ馬券に〜」というタイトルの２０冊以上も続いた競馬エッセーで、ご存じの方もいるのではないだろうか。

今の競馬場は昭和の鉄火場感が薄れて久しいが、藤代氏が提唱した「競馬作法」は色あせていないと考える。その内容はレース観戦中、例えば「ルメール！」などと騎手名を叫ぶ場合に、シチュエーションごとの正しい掛け声の仕方を紹介するなど、大まじめで妙な解説が続く。一見するとクスリと笑える競馬オヤジのぼやきに思えるが、「競馬作法とは、レースを正確に見ること」と喝破しており、そうでなければ“正しい掛け声”ができないというわけだ。

他のスポーツでも口汚いヤジは許されないが、気持ちのこもった声援は大歓迎だろう（ジョッキーに聞くと、レース中の掛け声は集中して聞こえていないそうだが）。藤代氏が言うように、それによって「俺はこの馬券が取れた！」と、さりげなく周囲にアピールできるところも競馬のライブ観戦の面白さだろう。

今週末は毎年のように日本から多くの馬が遠征したドバイ・ワールドカップデーだが、中東情勢悪化により出走を断念する馬が相次いだ。コロナ禍でも骨身に染みたが、競馬作法をうんぬん言えるのも、平穏な日常があってこそだ。（中央競馬担当・坂本 達洋）

◆坂本 達洋（さかもと・たつひろ）２００６年入社。競馬でドバイ出張は１９年に経験。