◆パ・リーグ ソフトバンク―日本ハム（２８日・みずほＰａｙＰａｙ）

日本ハムの達孝太投手（２２）がソフトバンク戦に先発し５回途中６安打５失点、４奪三振９３球で降板した。３回までは一人の走者も出さないパーフェクトピッチングだったが、５回１死から栗原に四球を与えたところから５失点。ソフトバンク打線の勢いを止められなかった。

登板を終え、「オープン戦で点を取られていなかった中で、一番恐れていたことが起きてしまいました。４回の１イニングに２０球以上投げることで、これまでとは違う感覚があり、５回はさらに反動が出てしまいました。この試合で経験したことを次の登板に生かします」とコメントした。

昨年１１月のファン感謝イベントで新庄監督から２９日の開幕３戦目の先発を通達されていたが、２戦目を予定していた北山のコンディションを優先。キャンプから実戦６試合で２１回２／３を投げて無失点だった絶好調の達が２戦目を任された。

前日２７日には２２歳の誕生日を迎えた。「毎年そうですけど、今日から始まる１年を後悔なく終われるような１年にしたい」。新庄監督は「伊藤くん、有原くんが２年連続最多勝を取って、ここに達くんが入ってきそうな気もするんですよね。彼のピッチングをずっとオープン戦から見てるんですけど、正直伊藤くん有原くんより、達くんの方が今はいいんで。その辺はものすごく期待してる」と、注目していた。