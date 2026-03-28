◆第７４回日経賞・Ｇ２（３月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル、良＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権）

天皇賞・春につながる中山の長距離Ｇ２が１５頭で争われ、４番人気のマイユニバース（牡４歳、栗東・武幸四郎厩舎、父レイデオロ）が直線力強く伸びて、重賞初制覇を飾った。５８歳の横山典弘騎手は昨夏の札幌記念（トップナイフ）以来の今年重賞初勝利で、自身の持つＪＲＡ最年長重賞勝利記録を更新した。２０年ミッキースワロー以来となる当レース７勝目で、自身の持つ歴代最多勝利を更新。ＪＲＡ重賞は通算１９１勝目となった。勝ちタイムは２分３０秒７。

横山典騎手は同馬で８日に史上２人目となるＪＲＡ通算３０００勝を達成。今度は相棒を初タイトルに導いた。昨年１０月の菊花賞（１３着）以来となる重賞挑戦も、過去２戦２勝、７馬身差と３馬身半差で圧勝している中山２５００メートル戦で本領発揮。コスモキュランダ、ローシャムパークなどの重賞馬を撃破した。

２着には２番人気のミクニインスパイア（丹内祐次騎手）、３着には３番人気のローシャムパーク（クリストフ・ルメール騎手）が入った。

横山典弘騎手（１着＝マイユニバース）「（中山の２５００メートルがベストではなく）結果が出ているだけでどこでも走れます。いつも通りマイユニバースのリズム通りで。特に今日は一回使って馬体重も軽かったですけど、馬がずいぶん機嫌が良かったので道中の折り合いも今までで一番楽でしたね。その分最後にいい動きをしてくれました。この馬自身まだまだ良くなりそうなんですけど、この状態でこれだけ動いてくれたので、言うことないです。（優先出走権を獲得した天皇賞・春は）距離の心配はしていないですけど、精神的にもろいところがあるので、その辺りが何ともなければ、せっかく権利があるのでチャレンジしたいなと思います」