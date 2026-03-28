元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（36）とユーチューバー・てんちむこと橋本甜歌（32）が28日、双方のインスタグラムを更新。結婚したことを電撃発表した。

三崎氏のインスタグラムに連名の文書が掲載され、「いつも応援してくれている皆様へ私事ではありますが、三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と発表した。

「これまで長年の友人だったのですが、2026年の1月1日に運命の赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました。決して順風満帆な人生ではありませんでしたが、一生涯の運命の相手と寄り添い合い、新たな人生をスタートすることになりました」と経緯を説明した。

電撃発表にネットでは「びっくりした」、「コレはめでたい。末長くお幸せに！！早く二世が見たいですね」、「まーじか おめでとう！！」、「運命の赤い稲妻のとこ好き笑」、「ガチ報告きたーーーーー！！！！」、「素敵なご報告にこちらまで嬉しくなりました」などの声があがった。

そして著名人から祝福の声があがった。奈良市議選に無所属で出馬し初当選を果たしたへずまりゅう氏は「三崎さんおめでとうございます。何だか寂しい気持ちもあります。また遊んで下さい。てんちむとお幸せに」とコメント。元AKB48で女優・歌手の河西智美も「おめでとう。幸せになるんだよ」と祝福した。

X（旧ツイッター）では弁護士の福永活也氏が「おお！！！おめでとう御座います！」と報告投稿を引用した。「NEXTLEVELGROUP」の河原由次氏も「おめでとう御座います。またお祝いさせてください」とお祝いした。

実業家・堀江貴文氏も自身のXで「聞いてたよ。いろんなところから」と反応した。