突然の衝突音　バイクが自動車と接触も逃げ去る…「こわい！こわい！」目前に迫るヘッドライト　対向車と衝突　栃木・鹿沼市、真岡市

栃木・鹿沼市で1日、後続のバイクが前の車に衝突し、そのまま走り去るひき逃げが発生した。

2月25日には真岡市で走行中の車が対向車と衝突する事故も発生。ボディーやホイールに損傷が生じたという。

スピード上げ急接近したバイクが衝突、そのまま逃走

1日午後4時半頃、栃木・鹿沼市でカメラが捉えたのは、衝突音の直後に真横から現れた1台のバイク。

一体何が起きたのか、後方のカメラを確認すると、バイクがスピードを上げて近づいてきた次の瞬間、停車することなく走り去っていった。

目撃者は警察に通報したという。

「ドーン！」真正面から迫るヘッドライトが車に衝突

一方、2月25日午後6時過ぎ、栃木・真岡市でカメラが捉えたのは、目の前に迫るヘッドライト。

次の瞬間、車内に響き渡った大きな音。

目撃者は「こわい！こわい！こわい！えっ！？」と声を上げる。

目撃者は「ドーン！っていう衝撃が大きかったです」と話す。

その後、車の状態について目撃者は「ボディーの方はこすれたような傷があって、ホイールの方はガリッと削れています。車は田んぼのギリギリに寄せていて何もできなくて、その瞬間が一番怖かったです」と話している。

（「イット！」3月26日放送より）