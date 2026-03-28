俳優の津田寛治が２８日、東京・新宿ケイズシネマで主演映画「津田寛治に撮休はない」（萱野孝幸監督）の初日舞台あいさつに登壇した。

津田が自分自身の役を演じた話題作。撮影やイベントに追われ、撮影休止日（撮休）がない多忙な日常を送る中、周囲で起きる不可解な出来事と付きまといの恐怖に精神をすり減らしていく物語だ。

公開初日を迎え、津田は「こんなにたくさんの方々に来ていただいて、もう僕にとって人生最良の日です！」。自分自身の名前がタイトルに入っていることには「チャップリンとかエノケン（榎本健一）さんぐらいしか見たことないので、まさか、この日が来るとは…」と喜劇王の名前を挙げ、感慨深げに語った。

脚本も務めた萱野孝幸監督は、津田本人への取材をしないまま、脚本が出来上がったと制作秘話を語った。「本当に妄想で、津田さんはこうに違いないっていう風に、脚本を完成させた」とニヤリ。津田も「初見は１００％（津田寛治）だなぐらいに思ってました。でも、何回も読み直すうちにここはちょっと違うなとか、こんなにいいやつじゃないなとか、いろいろと出てきて７０％くらいに収まっています」と自身の役について明かした。

「バイプレイヤーのポジションって日本にしかないと思うんですが、決して褒められた言葉ではなく、生まれた言葉だとも聞いている。ただ、バイプレイヤーの存在が邦画の中で大きくなっている」と分析。「バイプレイヤーってどんな日常を送ってるんだろうっていうのが、赤裸々に描かれてると思ってます。日本のバイプレイヤーの日常を日本の観客の方、世界中の観客に見てもらいたいなって思いもあります」と願った。