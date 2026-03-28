人気ユーチューバー・てんちむと、元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏が２８日にそれぞれのインスタグラムを更新し、１月３０日に結婚していたことを報告した。

２人は連名で「御報告」と題した文書をアップ。「いつも応援してくれている皆様へ」と書き出し、「私事ではありますが、三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、１月３０日に入籍したことをご報告させていただきます」と伝えた。

「これまで長年の友人だったのですが、２０２６年の１月１日に運命の赤い稲妻が落ち、 彼女にプロポーズしました。決して順風満帆な人生ではありませんでしたが、一生涯の運命の相手と寄り添い合い、新たな人生をスタートすることになりました」という。「このようなご報告ができるのも、ここまで応援してくれた皆様や関係者の方々のお陰です。心よりお礼を申し上げます」と周囲に感謝した。

そして「まだまだ未熟な二人ではございますが、これからは家族として手を取り合って温かい家庭を築いていきたいと思います。どうか温かく見守っていただければ幸いです。今後ともよろしくお願い申し上げます」とメッセージを寄せた。

てんちむは２０２３年１０月から無期限活動休止に入り、２４年４月２６日に自身のＳＮＳで出産したことを発表。「この活動休止中に母になったことをご報告いたします。自分の意思で結婚はせずに、シングルマザーとして子どもを育てています」と明かしていた。同５月に自身のユーチューブチャンネルで、すべての活動を再開することを伝えた。