3月28日、中山競馬場で行われた11R・日経賞（G2・4歳上オープン・芝2500m）は、横山典弘騎乗の4番人気、マイユニバース（牡4・栗東・武幸四郎）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に2番人気のミクニインスパイア（牡4・美浦・林徹）、3着に3番人気のローシャムパーク（牡7・美浦・田中博康）が入った。勝ちタイムは2:30.7（良）。

1番人気で横山武史騎乗、コスモキュランダ（牡5・美浦・加藤士津八）は、7着敗退となった。

【湾岸S】横山典弘騎手がJRA通算3000勝の大記録達成…マイユニバースで人気に応える

鮮やか差し切りV

横山典弘騎乗の4番人気、マイユニバースが重賞初制覇を飾った。直線での伸び脚は際立っていた。道中は中団インで脚を溜める形。2周目の向こう正面では出入りのある展開となり、一時は後方2番手まで下がったが、慌てることなく外から進出。直線では大外から豪快な差し切りだった。

マイユニバース 14戦5勝

（牡4・栗東・武幸四郎）

父：レイデオロ

母：チャーチクワイア

母父：ネオユニヴァース

馬主：寺田寿男

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 マイユニバース 横山典弘

2着 ミクニインスパイア 丹内祐次

3着 ローシャムパーク C.ルメール

4着 エヒト 川田将雅

5着 シャイニングソード 西村淳也

6着 マイネルケレリウス 松岡正海

7着 コスモキュランダ 横山武史

8着 チャックネイト 大野拓弥

9着 ホールネス M.ディー

10着 アスクナイスショー 田辺裕信

11着 リビアングラス 三浦皇成

12着 ブレイヴロッカー 荻野極

13着 ホウオウノーサイド 杉原誠人

14着 ミステリーウェイ 松本大輝

15着 クリスマスパレード 石川裕紀人