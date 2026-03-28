Butter Butlerの宇治抹茶フィナンシェが登場♡季節限定の贅沢スイーツ

春のご褒美スイーツにぴったりな、特別な味わいが今年も登場します。Butter Butlerから、フランス産発酵バターと宇治抹茶を組み合わせた季節限定フィナンシェが発売。上品で奥深い香りとコクを楽しめるこの一品は、自分へのご褒美にはもちろん、大切な人への手土産にもぴったり♡今しか味わえない贅沢なひとときを楽しんでみませんか。

発酵バター×宇治抹茶の贅沢

『バターと抹茶のフィナンシェ』は、フランス産生乳の発酵バター※と宇治抹茶を贅沢に使用した季節限定スイーツ。

ひと口頬張ると、芳醇なバターのコクと抹茶の奥深い香りが広がり、上品な余韻が楽しめます。外はほんのり香ばしく、中はしっとりとした食感で、特別感のある味わいに仕上がっています。

※バター中フランス製発酵バター85％使用

バターと抹茶のフィナンシェ



価格：4個入 1,296円（税込）

発売日：2026年3月27日(金)

銀座コージーコーナーのレモンスイーツ♡瀬戸内レモンでリフレッシュ

ギフトに最適な詰め合わせ

大人数でのシーンやビジネスシーンにおすすめなのが、『バトラーセレクション22個入（抹茶）』。

定番のバターフィナンシェやバターガレットに加え、季節限定の抹茶フィナンシェがセットになった豪華な詰め合わせです。見た目も華やかで、贈り物としても喜ばれること間違いなし。

ご褒美スイーツとしても楽しめる、満足感たっぷりのラインナップです。

バトラーセレクション22個入（抹茶）



価格：22個入 5,400円（税込）

内容：バターフィナンシェ7個、バターと抹茶のフィナンシェ7個、バターガレット8個

発売日：2026年3月

春限定スイーツで心満たされる時間を♡

バターのコクと宇治抹茶の香りが重なり合う、今だけの特別なフィナンシェ。季節限定だからこそ味わえる贅沢な一品は、自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりです♡

春のティータイムをワンランクアップさせてくれるButter Butlerのスイーツで、心満たされるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。