◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神(28日、東京ドーム)

巨人のハワード投手が6回1失点で今季初登板を終えました。

ハワード投手は昨季まで楽天でプレー、9試合の登板で5勝1敗、防御率2.22をマークしました。

開幕2戦目、先発のハワード投手は初回は1アウトから2番・中野拓夢選手にヒットを打たれます。

続く森下翔太選手の打席で盗塁を仕掛けられると、キャッチャーの岸田行倫選手が2塁へ悪送球。ランナー3塁となります。ここで森下選手に犠牲フライを打たれ、失点しましたが、4番・佐藤輝明選手は三振に抑えてこの回を終わらせました。

ハワード投手はベンチへ戻り一息つくと、岸田選手が歩み寄りバッテリーですかさずミーティング。岸田選手はなにやら申し訳なさそうに話しかけるとハワード投手は首を横に振り肩に手を当て「気にしていない」といったようなジェスチェーを見せました。

2回以降はテンポのいいピッチングを見せるハワード投手は4回まで無失点に抑えます。5回はヒットとフォアボールなどで1塁2塁のピンチ。ここで中野選手を迎えるとフルカウントからチェンジアップで空振り三振。阪神に追加点を許しませんでした。

6回は1アウトから佐藤選手にツーベースを打たれ再びピンチとなります。それでも続く大山悠輔選手をセンターフライ、中川勇斗選手は歩かせましたが、7番・伏見寅威選手をサードゴロに打ち取りこの回を切り抜けました。

ハワード投手は6回を投げきったところで降板、6回97球、被安打4、7奪三振、1失点（自責点0）で新天地初登板を終えました。