お笑いコンビ「ナイツ」が28日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）に生出演し、お笑いタレントもう中学生（43）の結婚をネタにした時事漫才で祝福した。

もう中学生は、25日放送の日本テレビ系「有吉の壁」の番組内で結婚を発表。相手は女優・モデル恵理（32）で、放送後にそれぞれのSNSで結婚を報告した。

ナイツはそんなおめでたい話題をネタに、オープニング漫才を披露した。塙宣之（47）が「今週はおめでとうを言いたい人がたくさんいますね。まず、もう中学生が結婚しました。おめでとうございます！」と、冒頭からお祝いの言葉を送った。

さらに、それにかぶせるように「“もうホワイトソックス”が、メジャー開幕戦でホームランを打ちましたね」と、メジャーデビュー戦で初本塁打を放ったホワイトソックス村上宗隆内野手をいじった。土屋伸之からは「もう中学生みたいなあだ名を付けないで下さい」とツッコミを受けていた。

塙は「番組の生放送中に発表しましたよね。確か日本テレビの『有吉の癖（へき）』っていうね」と、番組名でもひとボケ。土屋から「有吉さんに変な癖があるみたいに聞こえちゃうから」とツッコミが入った。