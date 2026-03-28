「飛行犬と飛行尻」



【写真】犬どこいった？ 「飛行尻」爆誕の瞬間をキャッチ

そんなコメントとともに投稿された2枚の写真が、Xで笑いを誘っています。写っているのは、チワマルの「すずめ」ちゃん（1歳・女の子）。ドッグランを全力で駆け抜ける姿が収められています。



1枚目は、宙を舞うように軽やかにジャンプする“飛行犬”ショット。そして2枚目では――



ふわふわの毛並みがまんまるに広がり、まるで“毛玉”のような後ろ姿に。思わず「どっちが本体？」とツッコミたくなるギャップに、投稿は2万件超の“いいね”を集めました。飼い主のXユーザー・チワマルすずめさん（@suzusuzu_mememe）にお話を伺いました。



500枚撮影の末に…奇跡の“飛行尻”ショット誕生

ーー撮影時の状況を教えてください。



「ドッグランで遊んでいるときに撮影しました。その日は比較的おとなしい子が多かったのですが、すずめだけが縦横無尽に走り回っていて、ずっと笑顔でダッシュしている姿がとても印象的でした。飼い主も一緒に追いかけっこをしていたのですが、その結果しっかり筋肉痛に（笑）。写真は連写した中の2枚で、ピンボケも含めると500枚近く撮っていました。1枚目はきれいに飛んでいる様子が写っていて、2枚目は後ろ姿が毛玉のように見えて…。『犬が飛んでいるというより、お尻が飛んでいるのでは？』と思い、このコメントをつけました」



ーーこの光景を見た感想は？



「最初は『きれいに飛んでる！』と思ったのですが、後ろ姿の写真を見た瞬間、思わず笑ってしまいました。全力で走っているのに、ふわふわの毛玉が飛んでいるように見えて、おもしろくてかわいかったです」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「そのあともドッグランで楽しそうに走ったり、においを嗅いだりしながら自由に過ごしていました。帰宅後は、さすがに遊び疲れたようで、白目をむいて寝ていました（笑）」



ーーふだんは、どんな性格の子ですか。



「甘えん坊でマイペースな性格です。外に出ると好奇心旺盛になり、雪に突っ込んだり、風で舞う葉っぱを追いかけたりします。ただ、散歩はあまり好きではないようで、『散歩行くよ』と言うと隠れてしまいます（笑）。ドッグランではとてもいきいきしていて、走っているときの表情は本当に楽しそうです。ふわふわした見た目とのギャップも魅力のひとつだと思います」



リプライには、思わず笑ってしまう声や、そのユニークな後ろ姿に注目する声が相次いで寄せられています。



「後ろが丸い！！！」

「かわいい毛玉さん」

「新視点でやばいです」

「楽しそうでとてもよい」

「ちょんとそろった後ろ足がかわいすぎる」

「かああわいいいい！そしてナイスショット！！」

「後ろ姿が毛玉に見えてしまって笑ってしまいました」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）