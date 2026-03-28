非常にハードな仕事の呼び方や食卓でおなじみの発酵食品など、4つの言葉を完成させる共通の「ひらがな2文字」は何でしょうか。仕事の場面や食の好みをヒントに、正解を導き出して頭をリフレッシュさせましょう。

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多種多様な言葉に共通するひらがな2文字を見つけ出す、脳をリフレッシュさせるゲームを楽しんでみませんか？

今回は、息つく暇もないほどの多忙な業務、背負うべき重い役割、食欲をそそる漬物、気難しい気質を表す言葉と、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、頭を柔らかくして導き出してみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

げ□□
せ□□
□□ち
□□ずかしい

ヒント：白菜などを唐辛子やニンニクなどで漬け込んだ、おなじみの韓国料理といえば？

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正解：きむ

正解は「きむ」でした。

▼解説
げきむ（激務）
せきむ（責務）
きむち（キムチ）
きむずかしい（気難しい）
労働の激しさを指す「激務（げきむ）」や、その役職にある者が負うべき重い義務である「責務（せきむ）」。食卓にピリッとした刺激を添える「キムチ（きむち）」、さらに一癖あって付き合い方に悩むような性質「気難しい（きむずかしい）」。

社会人としての厳しい責任から日常の味覚、そして複雑な人間性まで。共通の2つの音を埋めることで、これほどまでに豊かな語彙が完成するのは、言葉遊びならではの面白さですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは, All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)