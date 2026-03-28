アーバンスタイルに溶け込む現代的クルーザー

ヒョースンモーター・ジャパンは、軽二輪クラスの新型クルーザーモデル「GV250X Roadster（GV250Xロードスター）」を、2026年6月より発売します。

同モデルは、都市に映えるアーバンスタイルが特徴の「GV125X Roadster」に続くラインアップとして、より力強く余裕のある走りを提供する待望の250cc Vツインエンジンを搭載したニューモデルです。

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コンパクトな車体設計とリラックスしたライディング姿勢により、街中での取り回しや扱いやすさに優れており、スタイリッシュなデザインとワンランク上の走行性能を両立し、日常の街乗りからワインディングまで幅広く楽しめる一台に仕上げられています。

GV250X Roadsterのデザインコンセプトは、「アーバンスタイルクルーザー」で、ロー＆ロングの伝統的なボバーフォルムをベースに、現代的な感性を加えており、モデル名が示す通り「ロードスター」のような軽快でスポーティな走りを予感させます。

エンジンは、最高出力18.8kW (25.6PS)／9500rpm、最大トルク20.0Nm (2.04kgf.m)／7000rpmを発揮する、排気量248.4ccの水冷4ストローク60度Vツイン（SOHC8バルブ）エンジンを搭載。中低速域の豊かなトルクと優れた加速性能により、市街地から郊外のワインディングロードまで、様々なシーンで快適なライディングを提供します。

駆動方式には、一般的なチェーンではなくベルトドライブを採用している点が大きな特徴です。これにより、静粛性が高く、注油などのメンテナンスが不要で長寿命というメリットを実現しています。

また、安全装備として、発進・加速時の後輪空転を防ぐTCS（トラクションコントロールシステム）と、信頼性の高いボッシュ製ABSを標準で装備し、ライダーに安心感のある走りを提供します。

足回りには、フロントに剛性の高いφ41mmの倒立フォーク、リアにはオーソドックスなツインショックを採用。ブレーキはフロントに対向4POT、リアに対向2POTキャリパーを備えたディスクブレーキを装備しています。

ホイールは切削加工が施されたキャストホイール（前16インチ／後15インチ）で、軽いダートも走破できるブロックパターン風のファットタイヤが装着されています。

装備面では、高い視認性とシャープなルックスを両立したLEDヘッドランプとLEDテールランプ、アナログ調のタコメーターとLCDを組み合わせたデジタルメーターを採用。燃料タンクの右前方にはスマートフォンなどの充電に便利なUSB給電ポートも標準装備されています。燃料タンク容量は14Lを確保しており、ツーリングでも安心です。

ボディカラーは、GV125Xと共通のナイトブラックに加え、新色としてアイアングレーの2色がラインアップされます。

GV250X Roadsterの価格（消費税込）は73万1500円で現在、予約を受付中です。