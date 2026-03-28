代表不参加の冨安健洋、怪我の状態は？ オランダメディアは“軽傷”と報道「トゥベンテ戦に出場できる希望がある」

代表不参加の冨安健洋、怪我の状態は？ オランダメディアは“軽傷”と報道「トゥベンテ戦に出場できる希望がある」