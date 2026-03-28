「もぅもはや『高橋芸』だ」“本家”が反応→浦和の伝統継承！選手視点のレア映像には高揚「これは中々見れないので嬉しい」
浦和の伝統が継承された。
なでしこジャパンは先日、女子アジアカップ制覇を成し遂げた。決勝では開催国のオーストラリアを１−０で撃破。大アウェーを跳ね除けての２大会ぶり３度目の優勝だった。
試合後のセレモニー。キャプテンの長谷川唯（マンチェスター・シティ）が優勝トロフィーを掲げた後、高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）に出番が回ってきた。
ただ、ムードメーカーでもある高橋の際は、後ろの面々が示し合わせてノーリアクション。元浦和レッズの森脇良太氏のパフォーマンスとしてよく知られ、「森脇芸」と呼ばれるお馴染みの団体芸を炸裂させた。
この様子をJFAなでしこサッカーの公式Xは、「盛り上げるよ〜！高橋はな選手のカップアップ」と綴り、高橋の後ろからの視点で撮った映像を公開したなか、森脇氏が「おーーーっと！！！！」と熱量たっぷりに反応。次のように綴った。
「選手側の映像があるなんて。これは中々見れないので嬉しいですね。色々な人がカップアップの一つを森脇芸と言ってくれ嬉しいですが、もぅもはや『高橋芸』だ」
森脇氏と同じく、明るいキャラクターでも存在感を発揮している26歳のDFは、皇后杯の決勝後にもこの芸を披露していた。今後、「高橋芸」として定着していくだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「森脇芸」改め「高橋芸」を超貴重な選手視点で
なでしこジャパンは先日、女子アジアカップ制覇を成し遂げた。決勝では開催国のオーストラリアを１−０で撃破。大アウェーを跳ね除けての２大会ぶり３度目の優勝だった。
試合後のセレモニー。キャプテンの長谷川唯（マンチェスター・シティ）が優勝トロフィーを掲げた後、高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）に出番が回ってきた。
ただ、ムードメーカーでもある高橋の際は、後ろの面々が示し合わせてノーリアクション。元浦和レッズの森脇良太氏のパフォーマンスとしてよく知られ、「森脇芸」と呼ばれるお馴染みの団体芸を炸裂させた。
この様子をJFAなでしこサッカーの公式Xは、「盛り上げるよ〜！高橋はな選手のカップアップ」と綴り、高橋の後ろからの視点で撮った映像を公開したなか、森脇氏が「おーーーっと！！！！」と熱量たっぷりに反応。次のように綴った。
「選手側の映像があるなんて。これは中々見れないので嬉しいですね。色々な人がカップアップの一つを森脇芸と言ってくれ嬉しいですが、もぅもはや『高橋芸』だ」
森脇氏と同じく、明るいキャラクターでも存在感を発揮している26歳のDFは、皇后杯の決勝後にもこの芸を披露していた。今後、「高橋芸」として定着していくだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「森脇芸」改め「高橋芸」を超貴重な選手視点で