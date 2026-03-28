元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（36）とユーチューバー・てんちむ（32）が28日、双方のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。1月30日に入籍したという。

三崎氏を巡っては、てんちむとの結婚を「匂わせているのではないか?」といった情報が拡散。てんちむは2月にインスタグラムのストーリーズを更新したが、その位置情報をカナダの高級ホテルに設定しており、また「Honeymoon（ハネムーン）」と記されたアートタオルをアップしていた。

三崎氏もほぼ同じ時間帯、てんちむと同じカナダの高級ホテルを位置情報に設定して投稿したことから「電撃結婚したのでは?」と話題になっていた。そこで三崎氏の秘書・ますこ氏が21日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、三崎氏に直撃したところ「『俺が結婚できると思う？』って悲壮感が溢れる目でマイセン食べました」と報告していた。

ネット上では突然の結婚発表に「マジで？！」「最終的にくっつくのはビックリした」「ええええええええええええええええええ 噂はほんとだったのか！」「ずっとお似合いだと思ってました おめでとうございます」といったコメントが寄せられていた。