俳優でタレント松尾貴史（65）が28日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に生出演。大阪市内で捕獲された、奈良公園から移動してきたと思われる天然記念物のシカについてコメントした。

TBS出水麻衣アナが「水曜（25日）です。大阪の街に出没している“迷いジカ”が城東区の警察の敷地内に侵入したところで捕獲されました。シカはもともと奈良公園周辺で暮らしていたとみられますが、奈良県側は、奈良公園を出たシカは天然記念物ではなくなるため、奈良県内には戻すことはできないとして、受け入れを拒否。大阪府は受け入れ先を探し、かつてシカを保護したことがある能勢町にある能勢温泉に移送しました」と伝えた。

出水アナが「シカもねー」とネタ振りすると松尾は「これ天然記念物であったら、どこにいても天然記念物であってほしい」とルールに物申して「たとえば、タグとか何かチップみたいなものを、シカにストレスにならないような方法ってないものなのかな」と代案を提示した。

そして「ただね、うろうろしてるしね。全部にそれをするとなると莫大な予算もかかるでしょうし、数えようと思ったら、しかとはわからん」とダジャレで話をまとめた。

松尾は「ただ、シカをいじめてる外国人は見たことはないです」と話すとナイツ塙宣之が「話題になってましたね」とツッコミを入れ、松尾が「総理大臣が真に受けて広げたりしてましたけどね」と高市早苗氏が触れたことをチクリとつぶやいた。