お笑いコンビ、クワバタオハラのくわばたりえ（50）が27日更新された、お笑いタレント小籔千豊のYouTubeチャンネル「ペラペラ小籔」に出演。約半年間で10キロ痩せたことが明かされた。

日頃健康について気遣っている小藪は、独自の哲学で健康習慣などを提案する会員制サークル「小藪ヘルシー教」を始動し、3月1日から入会を受け付けている。そんな小藪とのやり取りを契機に、くわばたは今回、ダイエットに成功したようで、小藪は「（痩せるかどうかなどは）本人次第です。くわばたさんにLINEさせてもらって、（健康などについての）考え方を“僕はこう思いました”みたいにいうただけで、（くわばたが）ご自身で勝手に（ダイエットを）頑張りはって。そうしたら半年で10キロ（痩せた）。頑張り張りました。ご自身で」とくわばたが約半年で10キロの減量に成功したことを話した。

くわばたは「でも、この年齢で痩せられたというのは、“私凄いな”って自分で思います」と嬉しそうに話した。小藪が「だんなさんは何て言うてました？」と聞くと、くわばたは「ほんまに、みるみる私が体がちっちゃくなっていくから“何やってんの？教えて”って。でも伝わらないんですよ、私の言葉では」と説明した。

小藪は動画の中で何度も、「小藪ヘルシー教」について「健康に対する考え方をみんなで共有しようという“エンターテインメントサークル”で、だからダイエット教室ではないです。合う人合わない人おるし、本人次第です。くわばたさんが10キロやせたのはご自身が勝手にやっただけ。僕と健康の話についてしゃべったのは事実、でもやるかやらへんか決めたのはこの方です。そして僕としゃべったからと言って痩せるかどうか…これは人によります。10キロ痩せられたの、おめでとうございます。勝手に痩せられましたんで、おめでとうございます」としきりに、くわばたが“勝手に痩せた”ことを強調していた。