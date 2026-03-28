Bリーグ初！川崎市の新小学1年生12000名へ寄贈…「サンダースギフト」贈呈式開催

3月26日、川崎ブレイブサンダースはクラブスポンサー企業とともに、川崎市の新小学1年生へ向けて学用品および文具をセットにした「にゅうがくおめでとう！川崎ブレイブサンダースギフト」(以下、サンダースギフト)の贈呈式が行われた。

川崎によるとこの取り組みは、プロスポーツチームが地域のパートナー企業と連携し、地域の子どもたちの明るい学校生活を願うBリーグ初の試みだという。4月に各学校で行われる入学式にて、川崎市立の小学校および特別支援学校全119校の新1年生約12000名に配布される。

サンダースギフトは、アイテムの寄贈に留まらず、防犯グッズや学習用品、日常生活の必需品を一つのギフトに詰め合わせた、Bリーグ初の試みとなる取り組み。統計的に小学1年生は登下校中の交通事故率が急増する傾向があることを踏まえ、アイテムには反射材キーホルダーを採用。





反射素材キーホルダー［写真提供］= 川崎ブレイブサンダース

トートバッグ［写真提供］= 川崎ブレイブサンダース

他アイテムについても、各家庭での買い揃えが必要なアイテムを同梱し、保護者の負担軽減を目的としており、新小学1年生の児童の保護者からも「とても有難いです。こういった可愛いアイテムを持たせて通わせるのが楽しみです。親子でロウルが好きなので、ロウルを身に着けて学校に通えることが嬉しいです。入学に向けて絶賛準備中なので、家に帰ってアイテムに入学してからのことを思い描きながら楽しんで名前を書いていきたいと思います」と期待が寄せられた。さらに新小学1年生の児童からも「ロウルが大好きなのでギフトをもらえて嬉しい。入学は楽しみで、ワクワクする。でも新しい友だちが出来るか少し不安だけど、このギフトがあれば勇気が出ると思う」と新生活への不安と期待を語った。

記者会見では、川崎の川崎渉社長は、新小学1年生らの学校生活に対し「多様性のある社会、川崎市においては色んな子供たちがいる中で仲のいい子供たちが集まるだけではなく、色んな子供たちとコミュニケーションをとる機会っていうのを取って欲しいなと思います」とコメント。

さらに「我々のギフトっていうのをきっかけにして色んな人と喋って仲良くなっていただきたいなと。それが結果的に中学校だったりとか、社会に出た後に大きな財産になるんじゃないかという風に思っています」とも語った。





【画像】「にゅうがくおめでとう！川崎ブレイブサンダースギフト」