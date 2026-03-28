スカーレット・ヨハンソン、高校時代の交際相手が大物音楽プロデューサーになっていた
「アベンジャーズ」シリーズや『ジュラシック・ワールド／復活の大地』、『ジョジョ・ラビット』などで知られるスカーレット・ヨハンソン。幼い頃からエンターテイメント業界で活躍している彼女だが、高校時代に交際していた恋人が、今や大物音楽プロデューサーになっていることが分かった。
【写真】最上段中央あたりに高校時代のスカーレット・ヨハンソンと恋人の姿
マンハッタンにあるアーティストの卵が通う私立校PCS（プロフェッショナル・チルドレンズ・スクール）時代の同級生である俳優のクリスティ・カールソン・ロマーノが、現地時間3月24日、インスタグラムにて卒業アルバムの写真を公開。卒業生が一同に会す集合写真に、当時の恋人と寄り添うスカーレットの姿が写っていた。
黒いタンクトップ姿のスカーレットの肩に手を置いて写真に納まるのは、ジャック・アントノフ。シンガーソングライターで、テイラー・スウィフトやロード、ラナ・デル・レイらの楽曲を手掛け、数多くのヒット曲を生み出してきたことで知られるスーパー音楽プロデューサーだ。
MailOnlineによると、2人はスカーレットの出世作として知られる『ゴーストワールド』（2001）に出演した頃に交際を始め、同校を卒業後の2003年に破局したそうだ。アントノフのバンド、スティール・トレインが2005年にリリースした「ベター・ラブ」には、「ヘイ、スカーレット、君はもう以前と違う」という歌詞があるという。
なおジャックは当時、パンクバンドを組んで自主製作のEPをリリースし、レコード会社と契約するなど、すでに頭角を現していたそう。ジャックはその後、俳優のアリア・ショウカットやレナ・ダナムと交際。2023年にマーガレット・クアリーと結婚した。
一方スカーレットは、ライアン・レイノルズやロマン・ドリアックとの結婚、離婚を経て、コリン・ジョストと結婚。ロマンとの間に11歳の娘ローズ、コリンとの間に息子のコズモが誕生している。
引用：「クリスティ・カールソン・ロマーノ」Instagram（＠thechristycarlsonromano）
【写真】最上段中央あたりに高校時代のスカーレット・ヨハンソンと恋人の姿
マンハッタンにあるアーティストの卵が通う私立校PCS（プロフェッショナル・チルドレンズ・スクール）時代の同級生である俳優のクリスティ・カールソン・ロマーノが、現地時間3月24日、インスタグラムにて卒業アルバムの写真を公開。卒業生が一同に会す集合写真に、当時の恋人と寄り添うスカーレットの姿が写っていた。
MailOnlineによると、2人はスカーレットの出世作として知られる『ゴーストワールド』（2001）に出演した頃に交際を始め、同校を卒業後の2003年に破局したそうだ。アントノフのバンド、スティール・トレインが2005年にリリースした「ベター・ラブ」には、「ヘイ、スカーレット、君はもう以前と違う」という歌詞があるという。
なおジャックは当時、パンクバンドを組んで自主製作のEPをリリースし、レコード会社と契約するなど、すでに頭角を現していたそう。ジャックはその後、俳優のアリア・ショウカットやレナ・ダナムと交際。2023年にマーガレット・クアリーと結婚した。
一方スカーレットは、ライアン・レイノルズやロマン・ドリアックとの結婚、離婚を経て、コリン・ジョストと結婚。ロマンとの間に11歳の娘ローズ、コリンとの間に息子のコズモが誕生している。
引用：「クリスティ・カールソン・ロマーノ」Instagram（＠thechristycarlsonromano）