アニメ『乙女怪獣キャラメリゼ』7月放送開始 第1弾ビジュアル＆新規場面カットも解禁に
アニメ『乙女怪獣キャラメリゼ』が、7月からTBS、BS11にて放送開始となることが決定。併せて、第1弾メインビジュアルとメインPVなどが解禁された。
【動画】『乙女怪獣キャラメリゼ』メインPVが公開
本作は、「月刊コミックアライブ」（KADOKAWA）で連載され、コミックス累計23万部の同名ラブコメ漫画（原作：蒼木スピカ）をアニメ化。
原因不明の病に悩まされている女子高生・赤石黒絵（クロエ）は、学園で一番モテる男子高校生・南新汰に恋をするが、少女の恋心が高ぶった瞬間、突如東京に大怪獣ハルゴンが現れる…。
第1弾メインビジュアルでは、謎の病に侵されているクロエと空へ向かってたけり叫ぶ大怪獣ハルゴンが描かれている。クロエと大怪獣ハルゴンの見上げる先に写るのは…。彼女の抱える秘密、そしてこれから始まる恋と破壊の物語を予感させる一枚だ。
第1弾メインPVでは、クロエとの会話を交えた主要キャラクターの紹介をはじめ、突如として出現した大怪獣ハルゴンのさらなる迫力あるシーンがCGとアニメーションで描かれている。
また、本作の主人公クロエのかわいさをさまざまな形で届ける「甘メリゼ！クロエKawaiiプロジェクト」が始動する。第1弾として、フォロワー数17.6万人を誇る大人気コスプレイヤー・COCOを起用し、クロエの「カワイイ」を完全再現。作中の学校制服をはじめ、原因不明の病症状が出たときの特殊造形まで精密に作り込んでいる。
アニメ『乙女怪獣キャラメリゼ』は、TBS、BS11にて7月より放送。
【動画】『乙女怪獣キャラメリゼ』メインPVが公開
本作は、「月刊コミックアライブ」（KADOKAWA）で連載され、コミックス累計23万部の同名ラブコメ漫画（原作：蒼木スピカ）をアニメ化。
原因不明の病に悩まされている女子高生・赤石黒絵（クロエ）は、学園で一番モテる男子高校生・南新汰に恋をするが、少女の恋心が高ぶった瞬間、突如東京に大怪獣ハルゴンが現れる…。
第1弾メインPVでは、クロエとの会話を交えた主要キャラクターの紹介をはじめ、突如として出現した大怪獣ハルゴンのさらなる迫力あるシーンがCGとアニメーションで描かれている。
また、本作の主人公クロエのかわいさをさまざまな形で届ける「甘メリゼ！クロエKawaiiプロジェクト」が始動する。第1弾として、フォロワー数17.6万人を誇る大人気コスプレイヤー・COCOを起用し、クロエの「カワイイ」を完全再現。作中の学校制服をはじめ、原因不明の病症状が出たときの特殊造形まで精密に作り込んでいる。
アニメ『乙女怪獣キャラメリゼ』は、TBS、BS11にて7月より放送。