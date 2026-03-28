本拠地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場し、3打数無安打1四球1得点だった。チームは5-4で勝利した。3回に出塁したときには、相手一塁手がまさかの“アシスト”。不思議な交流にMLB公式も注目し、「秘密がバレた」「可愛かった（笑）」とファンの笑いを誘っている。

気になって仕方なかったようだ。3回1死走者なしから四球を選んだ大谷。続くタッカーの打席中に塁上に立っていると、頭上に一塁手サンタナの手が伸びた。サンタナがつまんだのは、ヘルメットの隙間からぴょんっと飛び出た髪の毛。気づいた大谷は即座にヘルメットを被り直していた。

NHKの中継でもリプレーが映し出されたまさかの交流。MLB公式Xさえも「カルロス・サンタナがショウヘイ・オオタニを助けた」と記して映像を投稿した。ファンからは「MLB公式にも」「それは野球星と交信してるアンテナ…」「秘密がバレたw」「大谷ってほんまに漫画のキャラクターみたい」「髪の毛ひょっこり可愛かった（笑）」などとユーモアを交えたコメントが寄せられた。

この後、ベッツの3ランでホームを踏んだ大谷。この日は安打こそ出なかったが、チームは開幕2連勝を飾った。



（THE ANSWER編集部）