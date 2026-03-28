女優の永瀬未留、アサヌマ理紗が２８日、都内で映画「生きているんだ友達なんだ」（上野詩織監督）の公開記念舞台あいさつに登壇した。

今作は、孤独や生きづらさを抱える若者たちが出会い、不器用ながらも関係を築いていく姿を描いた青春群像劇で、上野監督自身の実体験を基に作成。永瀬はとある田舎町に暮らす実役、アサヌマは年齢の離れた友人・石井役を演じる。

永瀬は共演したアサヌマについて「初めて会った瞬間から、私が頭の中に描いてた石井さんだった。一緒に過ごして（撮影地の）群馬県にいて、自然と作品と一緒になれた」と振り返り、「アサヌマさんがいるのといないのじゃ、この映画は全然違う色になっている。私はすごく憧れています」と尊敬のまなざしを向けた。

一方、アサヌマは永瀬のことを「借りてきた猫」と表現。「最初は懐かなかったのに、今はすごい懐いてくれている」とうれしそうだった。

印象に残っているエピソードを聞かれた永瀬は、自転車で２人乗りしたシーンを挙げ「撮影とは関係ないセリフをずっとしゃべっていた感覚で、いい思い出になっている」としみじみ語った。