『魔法少女リリカルなのは』新作7月放送で初回60分スペシャル PV公開
アニメ『魔法少女リリカルなのは』シリーズの完全新作テレビアニメ『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』が、7月4日25時よりTOKYO MX、BS11にて放送されることが決定した。初回放送は60分スペシャルとなり、あわせて新規アニメ映像となるPV第1弾、エンディング楽曲も初解禁された。
【動画】新キャラ登場！公開された『魔法少女リリカルなのは』新作PV
公開されたPV第1弾は、PV用に各キャラクターのセリフを録り下ろし、それぞれのワンシーンに合わせて意思を込めたボイスが重ねられた映像となっている。青木陽菜が歌う力強く駆け抜けるエンディング曲も相まって、放送開始へ向けて期待感が一気に高まる内容に仕上がっている。
『魔法少女リリカルなのは』は、2004年よりテレビアニメがスタートした大人気アニメシリーズ。主人公の平凡な小学3年生・高町なのはが、魔法の力を手に入れるところから物語は幕を明け、魔法の力を手に入れたことにより、数奇な運命をたどる高町なのはの姿を描いている。
これまで漫画・ゲーム・映画化と数々のメディア展開がされており、放送開始20周年を記念したプロジェクトが始動していた。
今回の新作アニメは、2018年公開の劇場版『魔法少女リリカルなのは Detonation』から8年ぶりの完全新作となり、物語のはじまりは極東の島国「瑞穂」。離島で暮らす、侵略種駆除ハンターの少女・久瀬シイナが、たったひとりの家族である妹セツナと静かに暮らすことを望む中で、事件が訪れるストーリーが展開される。
【動画】新キャラ登場！公開された『魔法少女リリカルなのは』新作PV
公開されたPV第1弾は、PV用に各キャラクターのセリフを録り下ろし、それぞれのワンシーンに合わせて意思を込めたボイスが重ねられた映像となっている。青木陽菜が歌う力強く駆け抜けるエンディング曲も相まって、放送開始へ向けて期待感が一気に高まる内容に仕上がっている。
これまで漫画・ゲーム・映画化と数々のメディア展開がされており、放送開始20周年を記念したプロジェクトが始動していた。
今回の新作アニメは、2018年公開の劇場版『魔法少女リリカルなのは Detonation』から8年ぶりの完全新作となり、物語のはじまりは極東の島国「瑞穂」。離島で暮らす、侵略種駆除ハンターの少女・久瀬シイナが、たったひとりの家族である妹セツナと静かに暮らすことを望む中で、事件が訪れるストーリーが展開される。
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