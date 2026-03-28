『片田舎のおっさん、剣聖になる』第2期PV公開 魔術師学院の秘密に迫るアクション
テレビアニメ『片田舎のおっさん、剣聖になるII』（7月放送）の第2弾PVが公開された。
【動画】新キャラ登場！公開された『片田舎のおっさん、剣聖になる』第2期PV
第一期で片田舎の剣術道場の師範から騎士団の特別指南役に任命されたベリル・ガーデナント（CV.平田広明）が、レベリス王国魔法師団長のルーシー・ダイアモンド（CV.斎藤千和）提案の元、新たに魔術師学院の先生に任命される様子や、ベリルを慕う弟子たちとの日常に加えて、魔術師学院の秘密に迫るアクションシーンも盛り込まれた映像となっている。
『片田舎のおっさん、剣聖になる』は、著者・佐賀崎しげる＆イラストレーター・鍋島テツヒロによって生み出されたノベルを原作とした王道の剣客無双ファンタジーで、乍藤和樹によるコミカライズやスピンオフ2タイトルと合わせてシリーズ累計900万部を突破している話題作。原作ノベルを元に制作されたTVアニメの第一期は2025年4月よりテレビ朝日系全国24局ネット"IMAnimation"枠・BS朝日・AT-Xにて放送、Prime Videoにて世界独占配信され全世界の話題を席巻した。
【キャスト】
ベリル・ガーデナント：平田広明
アリューシア・シトラス：東山奈央
スレナ・リサンデラ：上田瞳
クルニ・クルーシエル：広瀬ゆうき
フィッセル・ハーベラー：矢野妃菜喜
ミュイ・フレイア：仲田ありさ
ルーシー・ダイアモンド：斎藤千和
ヘンブリッツ・ドラウト：石川界人
モルデア・ガーデナント：内田直哉
【動画】新キャラ登場！公開された『片田舎のおっさん、剣聖になる』第2期PV
第一期で片田舎の剣術道場の師範から騎士団の特別指南役に任命されたベリル・ガーデナント（CV.平田広明）が、レベリス王国魔法師団長のルーシー・ダイアモンド（CV.斎藤千和）提案の元、新たに魔術師学院の先生に任命される様子や、ベリルを慕う弟子たちとの日常に加えて、魔術師学院の秘密に迫るアクションシーンも盛り込まれた映像となっている。
【キャスト】
ベリル・ガーデナント：平田広明
アリューシア・シトラス：東山奈央
スレナ・リサンデラ：上田瞳
クルニ・クルーシエル：広瀬ゆうき
フィッセル・ハーベラー：矢野妃菜喜
ミュイ・フレイア：仲田ありさ
ルーシー・ダイアモンド：斎藤千和
ヘンブリッツ・ドラウト：石川界人
モルデア・ガーデナント：内田直哉
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