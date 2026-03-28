「産後ケアにはいれました！」中川翔子、施設紹介＆親子ショット公開「大きくガタイ良くなりましたね」
タレントの中川翔子さんは3月27日、自身のInstagramを更新。産後ケアハウスでの様子を公開しました。
【写真】中川翔子、「産後ケア」施設を紹介
また、「産後ケアを知らない方におすすめしたい！ 推し街、中野区に産後ケアができて嬉しいです！ ぜひ、お気軽に頼って利用してみてほしい！」と、自身が利用した産後ケア施設を絶賛し、積極的にPRしています。
ファンからは、「今日も可愛いSHOT嬉しいです」「夜景綺麗〜」「みんなかわいいー」「ママが安心して休め、仕事ができる環境で安心しました」「双子ちゃんまた、大きくガタイ良くなりましたね」「大きくなった」「癒されます」「産後ケアでリフレッシュ」と、温かい反応が寄せられました。
(文:中村 凪)
【写真】中川翔子、「産後ケア」施設を紹介
「産後ケアでリフレッシュ」中川翔子、「産後ケアにはいれました！」とつづり、10枚の写真を投稿。産後ケア施設で双子たちと過ごす様子を披露しています。1枚目は部屋の窓をバックにベッドの上で双子を抱く姿で、中川さんの優しい表情が印象的です。
また、「産後ケアを知らない方におすすめしたい！ 推し街、中野区に産後ケアができて嬉しいです！ ぜひ、お気軽に頼って利用してみてほしい！」と、自身が利用した産後ケア施設を絶賛し、積極的にPRしています。
『しょこたんの子育てクエスト ママLV.1』普段から双子の育児について発信している中川さん。それをもとにした絵日記のイラストが5月には『しょこたんの子育てクエスト ママLV.1』（宝島社）という書籍になって発売されます。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)