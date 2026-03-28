28日、歌手の美川憲一さんが自身のインスタグラムを更新。新幹線での居眠りカットを公開しました。

【写真を見る】【美川憲一】「需要あるのかしら〜」新幹線での居眠りカットを公開

美川さんは「ど〜も〜 美川よ〜 帰りの新幹線でお弁当を食べた後、寝ちゃったわ〜」と、窓側の席でひじ掛けに手を掛けながら、頬づえ姿で、眠りについた写真を掲載。









続けて「マネージャーがコッソリ写真撮ってたのよ〜笑」と、美川さんの口調を想起させるつづり方で、撮影の状況を明かしつつ「たまには、こういう写真も良いんじゃないですか？って笑」「マネージャー目線の写真よ〜」と、お茶目に報告しました。

しかし、最後に美川さんは「需要あるのかしら〜」と、冷静に振り返っていました。









2枚目の写真では、車内で駅弁を頬張る様子も掲載。精力的に全国を駆け巡る合間のオフショットでファンを和ませていました。

この投稿にファンは「それがあるのよ〜 見たいヒトいるのよ〜」「可愛いぃ〜です」「お体1番に、お仕事頑張って下さい 寝顔のけんちゃんも素敵よぉ〜」などのコメントが寄せられていました。









美川さんは、去年9月に洞不全症候群で入院し、のちにパーキンソン病も判明。12月には退院・活動再開を報告し、日々のリハビリに励む姿も報告しています。

【担当：芸能情報ステーション】